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«Сочи» прервал серию из двух поражений, победив «Северсталь»

«Сочи» прервал серию из двух поражений, победив «Северсталь»
Хоккей / КХЛ 0

«Сочи» одержал победу в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Южане принимали «Северсталь», встреча закончилась со счётом 3:0.

Календарь Континентальной хоккейной лиги

Счёт был открыт лишь в конце второго периода, точный бросок нанёс Мальте Стрёмвалль. В начале второго периода Юрий Александров увеличил преимущество хозяев, а ещё через 10 минут Стрёмвалль оформил дубль и поставил точку в этом матче.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2020, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Стрёмвалль (Росен, Рундблад) – 38:46' (5x4)   2:0 Александров (Абросимов, Старков) – 44:08' (5x5)   3:0 Стрёмвалль (Погоришный, Рундблад) – 53:12' (5x4)

«Сочи» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Северсталь» потерпела четвёртое поражение в пяти последних матчах.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

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