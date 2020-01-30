«Сочи» прервал серию из двух поражений, победив «Северсталь»

«Сочи» одержал победу в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Южане принимали «Северсталь», встреча закончилась со счётом 3:0.

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Счёт был открыт лишь в конце второго периода, точный бросок нанёс Мальте Стрёмвалль. В начале второго периода Юрий Александров увеличил преимущество хозяев, а ещё через 10 минут Стрёмвалль оформил дубль и поставил точку в этом матче.

«Сочи» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Северсталь» потерпела четвёртое поражение в пяти последних матчах.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги