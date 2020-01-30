Зуб: по эмоциям и физике такие матчи, как с «Авангардом», приближены к плей-офф

Защитник СКА Артём Зуб подвёл итог матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев со счётом 1:0 ОТ.
«Хорошая игра с сильным соперником. Уже начинаются матчи посерьёзнее, где каждый момент решает. Все были сконцентрированы, шла борьба на каждом участке площадки. Каждый бросок опасен – отскок может быть любым.
Надо постоянно быть внимательным, стараться не дать бросить, не дать добить. Перед овертаймом думали о том, что надо постараться выиграть. По эмоциям и по физике такие матчи приближены к плей-офф. Идёт упорная борьба», — передаёт слова Зуба корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Эта победа стала для клуба из Санкт-Петербурга четвёртой подряд. «Авангард» до этого поражения выдал серию из восьми побед.
- 30 января 2020
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