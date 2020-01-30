СКА прервал восьмиматчевую победную серию «Авангарда»
В Санкт-Петербурге завершился центральный матч игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал «Авангард», встреча завершилась со счётом 1:0 ОТ в пользу хозяев.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
Единственную шайбу на 5-й минуте овертайма забросил Владимир Ткачёв.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча СКА — «Авангард».
КХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2020, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Ткачёв (Карпов, Зуб) – 64:39' (3x3)
Эта победа стала для клуба из Санкт-Петербурга четвёртой подряд. «Авангард» до этого поражения выдал серию из восьми побед.
Календарь Континентальной хоккейной лиги
Оба клуба ранее гарантировали себе путёвки в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Читайте также
- 30 января 2020
-
22:24
-
22:21
-
22:05
-
21:58
-
21:50
-
21:29
-
21:13
-
21:00
-
21:00
-
20:39
-
20:19
-
20:07
-
20:05
-
19:49
-
19:38
-
19:27
-
19:22
-
19:19
-
18:53
-
18:47
-
18:17
-
18:07
-
17:52
-
17:40
-
17:30
-
16:28
-
15:48
-
15:30
-
15:04
-
14:41
-
14:09
-
14:00
-
13:48
-
13:32
-
13:15
Партнерский контент