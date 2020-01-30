СКА прервал восьмиматчевую победную серию «Авангарда»

В Санкт-Петербурге завершился центральный матч игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал «Авангард», встреча завершилась со счётом 1:0 ОТ в пользу хозяев.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

Единственную шайбу на 5-й минуте овертайма забросил Владимир Ткачёв.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча СКА — «Авангард».

Эта победа стала для клуба из Санкт-Петербурга четвёртой подряд. «Авангард» до этого поражения выдал серию из восьми побед.

Календарь Континентальной хоккейной лиги

Оба клуба ранее гарантировали себе путёвки в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.