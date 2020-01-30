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Крикунов – о Петерссоне: позвоните в Федерацию Швеции. Они там вообще смотрят или нет?

Крикунов – о Петерссоне: позвоните в Федерацию Швеции. Они там вообще смотрят или нет?
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал решение главного тренера сборной Швеции Юхана Гарпенлёва вызвать в национальную команду на домашний этап Евротура форварда бело-голубых Андре Петерссона. Шведский форвард в последний раз сыграл за «Динамо» 16 января, после чего пропустил три матча из-за болезни.

«Не напрягает ли меня вызов болеющего игрока в сборную? А вы позвоните в Федерацию хоккея Швеции. Они там вообще смотрят или нет? Человек болеет. Он вышел сегодня первый раз на лёд», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло рижское «Динамо» со счётом 5:2.

Это поражение стало для рижского «Динамо» восьмым подряд. Московское «Динамо» продлило победную серию уже до трёх матчей.

Рижское «Динамо» потерпело восьмое поражение подряд, проиграв одноклубникам из Москвы
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