Мартемьянов: «Автомобилист» допустил две грубейшие ошибки, которые «Динамо» использовало

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился мнением о результате матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо». Встреча завершилась победой «Автомобилиста» со счётом 6:5 ОТ.

«Матч был очень интересный. «Динамо» показало очень агрессивную игру и в обороне, и в атаке, очень хорошо выходили из под прессинга. Мы допустили две грубейшие ошибки которые соперник тут же использовал.

По Батыршину: может быть, какая-то яма была: он на переходе, в движении споткнулся, а соперник сразу прорвался один в один. А то, что Бодров допустил — непростительная ошибка. Он должен был страховать, или его должны были страховать, такие «передачи» непозволительны. Конечно, это вальяж: концентрация порой пропадает в моментах таких. Но парни были заряжены до конца. Команда верила в себя, мы шли до конца, даже в овертайме было видно, что мы заряжены на победу, за что я своим благодарен.

Фомин? Вы знаете, когда ты сидишь вторым вратарем — у тебя одна психология, но когда на тебя сваливается всё, первый номер, надо тащить — у тебя психология уже другая. Парень молодой, работает хорошо. Бывает такое! Что делать-то? Есть пространство для роста, есть время. Главное, побыстрее забыть, исправить недочёты, если они были. А так претензий никаких нет», — цитирует Мартемьянова пресс-служба «Автомобилиста».