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Хет-трик Иафалло принёс победу «Лос-Анджелесу» в матче с «Аризоной. У Прохоркина «-1»

Хет-трик Иафалло принёс победу «Лос-Анджелесу» в матче с «Аризоной. У Прохоркина «-1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходила на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле (США) и завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

В составе хозяев заброшенными шайбами отличились нападающие Ник Шмальц и Кристиан Ворак. У «Кингз» в основное время дублем отметился 26-летний американец Алекс Иафалло. На первой минуте овертайма хет-трик Иафалло принёс «Лос-Анджелесу» победу в матче, которая прервала их 5-матчевую серию поражений и продлила эту серию «Аризоне» до 4-х матчей.

Российский нападающий «Кингз» Николай Прохоркин провёл на площадке 9 минут и 8 секунд и отметился 1 броском и 2 силовыми приёмами, завершив встречу с показателем полезности «-1».

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин отыграл 17 минут и 53 секунды. Он стал лидером по количеству силовых приёмов проведённых в этом матче – 6, а также заблокировал 1 бросок, и по одному разу потерял шайбу и перехватил. Результативными действиями не отметился, завершив встречу с показателем полезности «0».

«Лос-Анджелес Кингз», набрав 43 очка в 52 матчах, занимает последнее (15) место в Западной конференции. «Аризона Койотс» (58) – 7-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2020, пятница. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 3
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Иафалло (Хаттон, Браун) – 08:37' (5x5)   1:1 Шмальц (Демерс, Сёдерберг) – 31:22' (5x5)   2:1 Дворак (Холл, Гарланд) – 39:04' (5x5)   2:2 Иафалло (Кемпе, Мартинес) – 57:06' (5x3)   2:3 Иафалло (Копитар, Уокер) – 60:24' (3x3)
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