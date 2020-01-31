Хет-трик Иафалло принёс победу «Лос-Анджелесу» в матче с «Аризоной. У Прохоркина «-1»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходила на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле (США) и завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

В составе хозяев заброшенными шайбами отличились нападающие Ник Шмальц и Кристиан Ворак. У «Кингз» в основное время дублем отметился 26-летний американец Алекс Иафалло. На первой минуте овертайма хет-трик Иафалло принёс «Лос-Анджелесу» победу в матче, которая прервала их 5-матчевую серию поражений и продлила эту серию «Аризоне» до 4-х матчей.

Российский нападающий «Кингз» Николай Прохоркин провёл на площадке 9 минут и 8 секунд и отметился 1 броском и 2 силовыми приёмами, завершив встречу с показателем полезности «-1».

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин отыграл 17 минут и 53 секунды. Он стал лидером по количеству силовых приёмов проведённых в этом матче – 6, а также заблокировал 1 бросок, и по одному разу потерял шайбу и перехватил. Результативными действиями не отметился, завершив встречу с показателем полезности «0».

«Лос-Анджелес Кингз», набрав 43 очка в 52 матчах, занимает последнее (15) место в Западной конференции. «Аризона Койотс» (58) – 7-е.