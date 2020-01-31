Рейтинг драфта-2020 от Маккензи: Аскаров — 10-й, Амиров — 22-й

Североамериканский обозреватель TSN Боб Маккензи составил свой рейтинг драфта Национальной хоккейной лиги, который пройдёт летом 2020 года. Из россиян в топ-25 попали голкипер Ярослав Аскаров (10-е место) и нападающий Родион Амиров (22-е место).

Рейтинг драфта



1. Алексис Лафренье («Римуски», QMJHL)

2. Куинтон Байфилд («Садбери», OHL)

3. Тим Штюцле («Мангейм», Германия)

4. Джейми Драсдейл («Эри», OHL)

5. Лукас Рэймонд («Фрёлунда», Швеция)

6. Александер Хольц («Юргорден», Швеция)

7. Марко Росси («Оттава», OHL)

8. Коул Перфетти («Сагино», OHL)

9. Джейк Сэндерсон (юниорская сборная США)

10. Ярослав Аскаров (СКА)

…

22. Родион Амиров («Салават Юлаев»)

46. Василий Пономарёв («Шоуниган», QMJHL)

54. Даниил Гущин («Мускегон», USHL)

58. Марат Хуснутдинов («СКА-1946»).