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15-летний Мичков дважды повторил гол Свечникова из-за ворот в юниорском матче. Видео

15-летний Мичков дважды повторил гол Свечникова из
15-летний Мичков дважды повторил гол Свечникова из-за ворот в юниорском матче. Видео
Хоккей / Прочие 0

15-летний форвард системы «Локомотива» Матвей Мичков забил два лакросс-гола подряд в матче Открытого чемпионата Москвы среди юниоров 2004 года рождения между «Локомотивом-2004» и «Локомотивом» (две команды школы ярославского клуба).

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Напомним, что в январе Мичков стал лучшим бомбардиром и снайпером юношеской Олимпиады, которую выиграла сборная России.

В этом сезоне российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников стал первым игроком в истории североамериканской лиги, кто дважды за чемпионат смог забить лакросс-гол. Столько же шайб в сезоне в активе форварда молодёжной сборной Швеции Нильса Хёгландера. Нильс отличился подобным образом в матче «Рёгле» и ещё однажды в составе национальной команды на мировом первенстве.

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Это он был лучшим на юношеской Олимпиаде. Похоже, что в 2023 году первым номером драфта НХЛ будет россиянин.
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