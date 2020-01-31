15-летний Мичков дважды повторил гол Свечникова из-за ворот в юниорском матче. Видео

15-летний форвард системы «Локомотива» Матвей Мичков забил два лакросс-гола подряд в матче Открытого чемпионата Москвы среди юниоров 2004 года рождения между «Локомотивом-2004» и «Локомотивом» (две команды школы ярославского клуба).

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Напомним, что в январе Мичков стал лучшим бомбардиром и снайпером юношеской Олимпиады, которую выиграла сборная России.

В этом сезоне российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников стал первым игроком в истории североамериканской лиги, кто дважды за чемпионат смог забить лакросс-гол. Столько же шайб в сезоне в активе форварда молодёжной сборной Швеции Нильса Хёгландера. Нильс отличился подобным образом в матче «Рёгле» и ещё однажды в составе национальной команды на мировом первенстве.

Маркстрём — о лакросс-голах: хорошо, что их засчитывают как один гол, а не как два