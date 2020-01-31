Манукян: при Хартли мы в «Авангарде» учились очень многим деталям и мелочам

Форвард «Авангарда» Артём Манукян рассказал о хоккее, который ставит команде наставник Боб Хартли. Игрок признался, что в клубе из Омска даже не обсуждали выход в плей-офф КХЛ.
«Выход в плей-офф даже не обсуждался. Мы знали, что сделаем это, так что не удивились. Даже не разговаривали на эту тему в раздевалке после матча. Так и должно было быть.
Может ли «Авангард» улучшить прошлогодние результаты? Не хочется загадывать. Мы приложим все усилия, чтобы выиграть кубок. Посмотрим, как сложится плей-офф.
Есть ли задача обойти «Ак Барс» в турнирной таблице? Мы, конечно, заглядываем в турнирную таблицу, но всё-таки концентрируемся на своей игре. Надо набирать очки и подниматься выше.
Система Хартли состоит в умном и агрессивном стиле. Такой североамериканский хоккей. Очень много деталей и мелочей, которым мы учились. Всего не расскажешь», — цитирует Манукяна пресс-служба КХЛ.
- 31 января 2020
-
20:34
-
20:00
-
19:37
-
19:24
-
19:00
-
18:43
-
18:22
-
18:17
-
18:02
-
17:48
-
17:44
-
17:27
-
16:57
-
16:40
-
16:27
-
16:15
-
15:52
-
15:32
-
15:15
-
15:04
-
14:56
-
14:25
-
14:19
-
14:11
-
13:49
-
13:45
-
13:16
-
13:09
-
12:52
-
12:41
-
12:30
-
12:07
-
11:54
-
11:49
-
11:33