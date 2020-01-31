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Манукян: при Хартли мы в «Авангарде» учились очень многим деталям и мелочам

Манукян: при Хартли мы в «Авангарде» учились очень многим деталям и мелочам
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Авангарда» Артём Манукян рассказал о хоккее, который ставит команде наставник Боб Хартли. Игрок признался, что в клубе из Омска даже не обсуждали выход в плей-офф КХЛ.

«Выход в плей-офф даже не обсуждался. Мы знали, что сделаем это, так что не удивились. Даже не разговаривали на эту тему в раздевалке после матча. Так и должно было быть.

Может ли «Авангард» улучшить прошлогодние результаты? Не хочется загадывать. Мы приложим все усилия, чтобы выиграть кубок. Посмотрим, как сложится плей-офф.

Есть ли задача обойти «Ак Барс» в турнирной таблице? Мы, конечно, заглядываем в турнирную таблицу, но всё-таки концентрируемся на своей игре. Надо набирать очки и подниматься выше.

Система Хартли состоит в умном и агрессивном стиле. Такой североамериканский хоккей. Очень много деталей и мелочей, которым мы учились. Всего не расскажешь», — цитирует Манукяна пресс-служба КХЛ.

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