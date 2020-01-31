Финалист МЧМ-2020 Круглов получил травму в матче МХЛ и покинул лёд на носилках

Форвард МХК «Динамо» Москва Илья Круглов получил травму в очередном матче регулярного чемпионата МХЛ. В матче с московскими «Крыльями Советов» Круглов был вынужден покинуть площадку в начале третьего периода.

Круглова не по правилам атаковал Иван Климкин. Игрок «Крыльев Советов» в итоге получил двухминутный штраф за толчок Круглова на борт. Илья покинул лёд на носилках.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале МХЛ.

Встреча завершилась победой «Динамо» со счётом 5:1. Бело-голубые в турнирной таблице МХЛ занимают шестое место. «Крылья Советов» — на девятом месте.

Круглов с составе юношеской сборной России стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2020 года, проходившего в Чехии. Там россияне в финале уступили канадцам со счётом 3:4, хотя в середине третьего периода вели с преимуществом в две шайбы.