Голы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Детройт»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу. Форвард Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой. Голкипер Игорь Шестёркин совершил 22 сейва.
«Рейнджерс» одержали первую победу после двух поражений кряду. «Детройт» в свою очередь потерпел седьмое поражение подряд.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» вновь сыграет с «Детройт Ред Уингз», но уже на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте. Игра состоится 2 февраля.
НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Бучневич (Зибанеджад, Крайдер) – 29:23' (5x5) 2:0 Крайдер (Фокс, Зибанеджад) – 31:56' (5x5) 3:0 Панарин (Фаст, Деанджело) – 39:18' (5x5) 4:0 Зибанеджад (Деанджело, Панарин) – 45:02' (5x4) 4:1 Фаббри (Ларкин) – 45:59' (5x5) 4:2 Фильппула (Дейли, Фаббри) – 50:59' (5x5)
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