Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Голы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Детройт»

Голы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Детройт»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу. Форвард Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой. Голкипер Игорь Шестёркин совершил 22 сейва.

«Рейнджерс» одержали первую победу после двух поражений кряду. «Детройт» в свою очередь потерпел седьмое поражение подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» вновь сыграет с «Детройт Ред Уингз», но уже на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте. Игра состоится 2 февраля.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Бучневич (Зибанеджад, Крайдер) – 29:23' (5x5)   2:0 Крайдер (Фокс, Зибанеджад) – 31:56' (5x5)   3:0 Панарин (Фаст, Деанджело) – 39:18' (5x5)   4:0 Зибанеджад (Деанджело, Панарин) – 45:02' (5x4)   4:1 Фаббри (Ларкин) – 45:59' (5x5)   4:2 Фильппула (Дейли, Фаббри) – 50:59' (5x5)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020