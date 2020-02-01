Голы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу. Форвард Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой. Голкипер Игорь Шестёркин совершил 22 сейва.

«Рейнджерс» одержали первую победу после двух поражений кряду. «Детройт» в свою очередь потерпел седьмое поражение подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» вновь сыграет с «Детройт Ред Уингз», но уже на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте. Игра состоится 2 февраля.