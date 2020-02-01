Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Анахайм»

В Анахайме завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Анахайм Дакс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости одержали победу со счётом 4:3.
В начале первого периода Ондржей Палат вывел гостей вперёд. Вскоре Рикард Ракель восстановил равновесие в счёте. Ещё до первой сирены соперники обменялись заброшенными шайбами. На гол Эрика Чернака «Анахайм» ответил точным броском Майкла Дель Зотто.
В концовке второго периода Энтони Чирелли вновь вывел «Тампу» вперёд, а преимущество гостей за 10 минут за сирены удвоил Никита Кучеров. В самой концовке Трой Терри сократил отставание «Анахайма» в счёте, но перевести игру в овертайм хозяева не смогли.
«Анахайм» потерпел второе поражение в пяти последних матчах, «Тампа» выиграла второй матч подряд.
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