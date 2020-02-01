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Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Анахайм»

Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Анахайм»
Хоккей / НХЛ 0

В Анахайме завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Анахайм Дакс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости одержали победу со счётом 4:3.

В начале первого периода Ондржей Палат вывел гостей вперёд. Вскоре Рикард Ракель восстановил равновесие в счёте. Ещё до первой сирены соперники обменялись заброшенными шайбами. На гол Эрика Чернака «Анахайм» ответил точным броском Майкла Дель Зотто.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Палат (Чирелли, Джонсон) – 04:07' (5x5)   1:1 Ракелль (Дель Зотто, Гецлаф) – 08:42' (5x5)   1:2 Чернак (Пойнт, Кучеров) – 14:43' (5x5)   2:2 Дель Зотто – 18:29' (5x5)   2:3 Чирелли (Рутта, Марун) – 38:58' (5x5)   2:4 Кучеров (Стэмкос) – 50:56' (5x5)   3:4 Терри (Ракелль, Гецлаф) – 59:47' (6x5)

В концовке второго периода Энтони Чирелли вновь вывел «Тампу» вперёд, а преимущество гостей за 10 минут за сирены удвоил Никита Кучеров. В самой концовке Трой Терри сократил отставание «Анахайма» в счёте, но перевести игру в овертайм хозяева не смогли.

«Анахайм» потерпел второе поражение в пяти последних матчах, «Тампа» выиграла второй матч подряд.

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