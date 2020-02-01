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Коростелёв: мы в восторге от Дальнего Востока!

Коростелёв: мы в восторге от Дальнего Востока!
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Адмирала» Никита Коростелёв рассказал об адаптации к жизни во Владивостоке.

«Владивосток — очень интересный город. Всё рядом — океан, горы, инфраструктура, сразу почувствовали целебный воздух. Мы в восторге от Дальнего Востока!

Что бросилось в глаза в хоккейном плане? В обороне «Адмирал» играет по системе, но в нападении тренерский штаб даёт все возможности для творчества, проявления своих лучших качеств. Такая система позволяет игрокам реализоваться.

Правильным решением было в 14 лет уехать в Северную Америку? Сложный вопрос, есть плюсы и минусы. Мне кажется, решение было верным — посмотрел Северную Америку, многое там взял в плане языка, игровой культуры, индивидуального роста. Мне только 22 года, надеюсь, с помощью «Адмирала» буду только прибавлять, а вся карьера ещё впереди», — цитирует Коростелёва Russia-Hockey.

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