«Барыс» — «Авангард»: Клинкхаммер получил «5+20» за толчок соперника в борт
В эти минуты в Нур-Султане проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» принимает «Авангард».
Календарь Континентальной хоккейной лиги
После первого периода хозяева ведут со счётом 2:0. Обе шайбы они забросили в большинстве, воспользовавшись удалением форварда соперника Роба Клинкхаммера. Канадец получил штраф «5+20» за толчок соперника на борт.
Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
В составе хозяев в итоге отличились Дмитрий Гурков и Кирилл Панюков. Ранее «Барыс» и «Авангард» уже гарантировали себе путёвки в плей-офф КХЛ.
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