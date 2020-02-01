Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Барыс» — «Авангард»: Клинкхаммер получил «5+20» за толчок соперника в борт

«Барыс» — «Авангард»: Клинкхаммер получил «5+20» за толчок соперника в борт
Хоккей / КХЛ 0

В эти минуты в Нур-Султане проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» принимает «Авангард».

Календарь Континентальной хоккейной лиги

После первого периода хозяева ведут со счётом 2:0. Обе шайбы они забросили в большинстве, воспользовавшись удалением форварда соперника Роба Клинкхаммера. Канадец получил штраф «5+20» за толчок соперника на борт.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

В составе хозяев в итоге отличились Дмитрий Гурков и Кирилл Панюков. Ранее «Барыс» и «Авангард» уже гарантировали себе путёвки в плей-офф КХЛ.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020