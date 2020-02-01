«Барыс» — «Авангард»: Клинкхаммер получил «5+20» за толчок соперника в борт

В эти минуты в Нур-Султане проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» принимает «Авангард».

Календарь Континентальной хоккейной лиги

После первого периода хозяева ведут со счётом 2:0. Обе шайбы они забросили в большинстве, воспользовавшись удалением форварда соперника Роба Клинкхаммера. Канадец получил штраф «5+20» за толчок соперника на борт.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

В составе хозяев в итоге отличились Дмитрий Гурков и Кирилл Панюков. Ранее «Барыс» и «Авангард» уже гарантировали себе путёвки в плей-офф КХЛ.