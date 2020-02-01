Квартальнов: хотелось бы забивать побольше, моментов было много

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от выигранного матча с рижским «Динамо» (2:0).



«В начале была довольно равная игра, но в ответственный момент мы выстояли при игре «три на пять» и забили два гола в большинстве. Хотелось бы, конечно, побольше забивать, было много моментов, во втором периоде очень много мазали по воротам в выгодных ситуациях. Но победили, сыграли на ноль – тоже хорошо.



Травмы? Мы на это внимания не обращаем. Сложности всегда есть, они есть во всех командах. Есть группа ребят, которые могут сыграть за нас. Конечно, мы ждём их, и они должны вернуться в строй, хотелось бы, чтобы побыстрее. Но они травмированы – терпим и ждём их», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

