Квартальнов: хотелось бы забивать побольше, моментов было много
Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от выигранного матча с рижским «Динамо» (2:0).
«В начале была довольно равная игра, но в ответственный момент мы выстояли при игре «три на пять» и забили два гола в большинстве. Хотелось бы, конечно, побольше забивать, было много моментов, во втором периоде очень много мазали по воротам в выгодных ситуациях. Но победили, сыграли на ноль – тоже хорошо.
Травмы? Мы на это внимания не обращаем. Сложности всегда есть, они есть во всех командах. Есть группа ребят, которые могут сыграть за нас. Конечно, мы ждём их, и они должны вернуться в строй, хотелось бы, чтобы побыстрее. Но они травмированы – терпим и ждём их», — цитирует тренера официальный сайт лиги.
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