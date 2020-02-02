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31 сейв Бобровского не спас «Флориду» от разгрома в матче с «Монреалем», у Ковальчука «+1»

31 сейв Бобровского не спас «Флориду» от разгрома в матче с «Монреалем», у Ковальчука «+1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» в Монреале и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук провёл на площадке 16 минут и 57 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов получил 21 минуту и 37 секунд игрового времени и не отличился результативными действиями. Голкипер Сергей Бобровский совершил 31 сейв.

«Монреаль» одержал четвёртую победу подряд за последние пять игр. «Флорида» в свою очередь прервала шестиматчевую победную серию.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», а «Флорида» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 22:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Судзуки (Армиа, Питри) – 05:25' (5x5)   2:0 Лехконен (Питри, Уил) – 26:01' (5x5)   3:0 Татар (Дано, Питри) – 33:35' (5x5)   4:0 Галлахер (Питри, Судзуки) – 50:46' (5x4)
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