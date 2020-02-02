31 сейв Бобровского не спас «Флориду» от разгрома в матче с «Монреалем», у Ковальчука «+1»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» в Монреале и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук провёл на площадке 16 минут и 57 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов получил 21 минуту и 37 секунд игрового времени и не отличился результативными действиями. Голкипер Сергей Бобровский совершил 31 сейв.

«Монреаль» одержал четвёртую победу подряд за последние пять игр. «Флорида» в свою очередь прервала шестиматчевую победную серию.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», а «Флорида» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс».