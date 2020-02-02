Пайк — о Тальбо: возможно, впервые в НХЛ голкипер набрал штрафа больше, чем сделал сейвов

Клубный обозреватель «Калгари Флэймз» Райан Пайк прокомментировал удаление до конца матча голкипера «огоньков» Кэма Тальбо. Канадский голкипер досрочно завершил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» после драки с Майком Смитом.

«Возможно, это первый случай в истории НХЛ, когда голкипер завершил матч, набрав больше штрафного времени, чем сделал сейвов. У Тальбо 21 минута штрафного времени и 19 отражённых бросков », — написал Пайк в «Твиттере».

Оба вратаря получили удаления до конца матча, при этом голкипер «Калгари» был наказан пятью различными штрафами. Тальбо получил два малых штрафа за грубость, ещё один малый штраф за оставление вратарской зоны, большой штраф за драку и дисциплинарный штраф до конца матча (21 минута штрафа суммарно). В свою очередь Смит получил две минуты за оставление вратарской зоны, пять минут за драку и дисциплинарный штраф до конца матча (17 минут штрафного времени суммарно).