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Полезность тройки Кадейкина «+50», это больше, чем у остальных игроков «Салавата»

Полезность тройки Кадейкина «+50», это больше, чем у остальных игроков «Салавата»
Хоккей / КХЛ 0

После матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:4 Б) суммарная полезность третьей тройки нападения «Салавата Юлаева» (Кугрышев — Кадейкин — Жарков), записавшей на свой счёт одну из шайб уфимцев, составила «+50». Это больше, чем у всей остальной команды «Салавата» («+39»).

Топ-5 игроков «Салавата Юлаева» по полезности:

Дмитрий Кугрышев – «+20»;
Григорий Панин – «+17»;
Александр Кадейкин – «+16»;
Владимир Жарков – «+14»;
Павел Коледов – «+6».

В нынешнем сезоне Кадейкин уже обновил личный рекорд по голам и очкам в КХЛ (10+15) и сравнялся с лидерами команды Линусом Умарком и Филипом Ларсеном по количеству результативных смен без большинства (35). Жарков тоже может показать лучшие цифры по результативности за карьеру в КХЛ, а Кугрышев (15+18) — провести второй самый результативный год после сезона-2014/2015, когда он набрал 46 очков в составе «Сибири».

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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