Полезность тройки Кадейкина «+50», это больше, чем у остальных игроков «Салавата»

После матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:4 Б) суммарная полезность третьей тройки нападения «Салавата Юлаева» (Кугрышев — Кадейкин — Жарков), записавшей на свой счёт одну из шайб уфимцев, составила «+50». Это больше, чем у всей остальной команды «Салавата» («+39»).
Топ-5 игроков «Салавата Юлаева» по полезности:
Дмитрий Кугрышев – «+20»;
Григорий Панин – «+17»;
Александр Кадейкин – «+16»;
Владимир Жарков – «+14»;
Павел Коледов – «+6».
В нынешнем сезоне Кадейкин уже обновил личный рекорд по голам и очкам в КХЛ (10+15) и сравнялся с лидерами команды Линусом Умарком и Филипом Ларсеном по количеству результативных смен без большинства (35). Жарков тоже может показать лучшие цифры по результативности за карьеру в КХЛ, а Кугрышев (15+18) — провести второй самый результативный год после сезона-2014/2015, когда он набрал 46 очков в составе «Сибири».
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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