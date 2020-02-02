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Сошников: «Адмирал» с первых минут дал понять, что не номер вышел отбывать

Сошников: «Адмирал» с первых минут дал понять, что не номер вышел отбывать
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:4 Б) подвёл итоги встречи.

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«Мы неудачно начали матч, проспали, допускали ненужные ошибки в первом периоде. Получилась только концовка игры. Соперник сегодня был заряженный, они с первых смен дали понять, что борются за плей-офф, а не номер вышли отбывать. Сейчас надо отдохнуть, многие ребята устали очень сильно. Всякие болезни, болячки накопились уже, поэтому сейчас самое главное — отдых.

Что говорилось во время тайм-аута? Честно, я уже не помню. Мы перед матчем ещё договорились, что хотим делать», — цитирует нападающего пресс-служба уфимского клуба.

«Салават» перевёл матч с «Адмиралом» в овертайм, забросив две шайбы на 60-й минуте
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