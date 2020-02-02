«Салават» перевёл матч с «Адмиралом» в овертайм, забросив две шайбы на 60-й минуте

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимает «Салават Юлаев». Основное время матча завершилось вничью — 3:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хозяева открыли счёт на 12-й минуте матча — цели достиг бросок Шона Лалонда. Гостям удалось отыграться в середине второго периода усилиями Александра Кадейкина. В начале третьего периода с интервалом 107 секунд две шайбы влетели в ворота голкипера уфимской команды Андрея Кареева. Шайбы забросили Константин Глазачев и Никита Коростелёв. Однако «Салавату» удалось отыграться. На последней минуте третьего периода Никита Сошников и Александр Бурмистров огорчили Александра Трушкова.

Видео лучших моментов третьего периода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В матче команд во Владивостоке 31 января «Салават» обыграл «моряков» со счётом 6:3.