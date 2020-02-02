Цулыгин: очень не понравилось, что все голы нам забили с контратак, о которых мы говорили

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:4 Б) подвёл итоги встречи.

«Адмирал» с победой. Игра была достаточно боевая, интрига держалась до самого конца. Хорошо, что проявили характер, смогли сравнять счёт, и при 1:3 рук не опустили. Не понравилось то, что все три гола нам забили с контратак, которые мы организовали сами себе и, про которые мы говорили, показывали и всё равно на них же наткнулись. Это очень не понравилось.

Эти моментальные решения игроков, когда ты находишься с шайбой и у тебя доли секунды, и необходимо принять правильное решение. К сожалению, этого сделать не смогли. Надо ещё работать. По буллитам – у нас опять не пошло», — цитирует Цулыгина пресс-служба уфимского клуба.