Цулыгин: очень не понравилось, что все голы нам забили с контратак, о которых мы говорили

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:4 Б) подвёл итоги встречи.
«Адмирал» с победой. Игра была достаточно боевая, интрига держалась до самого конца. Хорошо, что проявили характер, смогли сравнять счёт, и при 1:3 рук не опустили. Не понравилось то, что все три гола нам забили с контратак, которые мы организовали сами себе и, про которые мы говорили, показывали и всё равно на них же наткнулись. Это очень не понравилось.
Эти моментальные решения игроков, когда ты находишься с шайбой и у тебя доли секунды, и необходимо принять правильное решение. К сожалению, этого сделать не смогли. Надо ещё работать. По буллитам – у нас опять не пошло», — цитирует Цулыгина пресс-служба уфимского клуба.
- 2 февраля 2020
-
14:34
-
14:18
-
14:00
-
13:40
-
13:15
-
13:01
-
12:45
-
12:36
-
12:20
-
11:51
-
11:43
-
11:35
-
11:13
-
11:00
-
10:31
-
10:20
-
10:15
-
10:02
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:05
-
08:50
-
08:26
-
08:15
-
08:12
-
08:03
-
08:00
-
07:32
-
07:24
-
07:02
-
06:39
-
06:33
-
06:20
-
06:15