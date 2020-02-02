Кожевников: Восток в этом сезоне выручил КХЛ, особенно на фоне Западной конференции

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о регулярном чемпионате КХЛ.

«Главный сюрприз последних дней — проигрыш действующего чемпиона, ЦСКА, в матче с „Амуром“, первый в серии встреч этих команд за четыре года. При всех объективных проблемах в Хабаровске и регионе, „Амур“ не развалился, более того — только набирает ход. И ещё, честно говоря, в шоке, что три „армейских“ гола Хабаровска из четырёх забили чешские легионеры.

Всегда считал чешских легионеров ребятами мастеровитыми, но прагматичными. Если есть какие-то финансовые нюансы, они обычно уходят на травму или перестают толком играть. В «Амуре», наоборот, братья Зогорна и Йордан ведут молодёжь за собой. Это говорит о профессиональной атмосфере внутри команды и клуба, о грамотном управлении. В наше время, когда все зациклены на деньгах, это бросается в глаза.

Но удивлён еще и тем, как в последние дни преобразилась турнирная таблица на Востоке. «Амур» после трёх побед уже наступает на пятки «Куньлуню» и совсем рядом с плей-офф. Такая же перспективная позиция у «Адмирала». Команду Сергея Светлова хвалили всю осень, зимой она немного притормозила, но всё равно по потерянным очкам опережает «Куньлунь». Так что в концовке чемпионата на Востоке нас ждёт большая дальневосточная гонка. Мои симпатии отданы дальневосточным клубам. Считаю, они уже победили в этой гонке, с минимальными бюджетами сражаясь на равных с такими монстрами, как Магнитогорск и Уфа. Но если учитывать все факторы, то чуть выше шансы у «Нефтехимика».

В любом случае, кубковая гонка на Востоке — главное украшение этого чемпионата. Восток в этом сезоне выручил лигу, особенно на фоне Западной конференции, где кубковая восьмёрка, по большому счету, определилась ещё осенью. В будущем КХЛ нужно задуматься над тем, как повысить уровень конкуренции на Западе», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.