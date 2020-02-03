Панин: на моём столе — кодекс правил КХЛ, внимательно его изучаю

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился мнением об изменениях в правилах лиги.



«Я установил личный рекорд по силовым приёмам — 109? Оценку сезона, всем плюсам и минусам дадим по итогам плей-офф, а вот информация по силовым для меня большая новость. Честно говоря, за этой статистикой не следил и она меня удивляет. Всё-таки правила в КХЛ всё больше ужесточаются — и играть жёстко, в тело, как я люблю и стремлюсь, становится рискованно. Мне казалось, что наоборот стал действовать чуть аккуратнее, чтобы не подвести команду лишним удалением, — а тут рекорд. Удивительно!



Относительно моих дисквалификаций у меня нет никаких вопросов к спортивно-дисциплинарному комитету КХЛ, его главе Валерию Каменскому. Понимаю, что в комитете собраны профессионалы, которые обязаны реагировать на ужесточение правил и принимать решения. Вообще, если СДК будет расширяться, то готов по завершении карьеры предложить свою кандидатуру. Психоэмоциональный и биомеханический разбор силовых приемов — это целое искусство, мне оно интересно.



Кстати, кодекс правил КХЛ теперь на моём столе. Внимательно его изучаю, стараюсь свести риск нарушения к минимуму. Но при этом стараюсь не отступить от своего стиля игры, приносить пользу команде», — цитирует Панина Russia-Hockey.

«Адмирал» — в «Твиттере»: Панин — достойный ученик Умарка. 6,0 за артистизм