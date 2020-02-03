Томас: в России все более закрытые, в Канаде незнакомые люди могут поговорить

Нападающий челябинского «Трактора» Кристиан Томас поделился впечатлениями от жизни в России.
«Думаю, что начинаю привыкать к России, ведь я уже достаточно долго живу здесь. Поначалу мне казалось, что всё очень отличается, но сейчас всё уже выглядит более привычным, я всё больше погружаюсь в культуру. Конечно, есть вещи, которые отличаются от того, что я вижу в Северной Америке, но мне всё очень нравится.
Удивляет, к примеру, манера вождения и некоторые другие моменты. Когда я только приехал в Россию, был ещё такой момент: в Канаде все, даже незнакомые между собой люди, часто ведут ни к чему не обязывающие беседы, так называемый «смол ток», в ресторанах, на улице. В России же все чуть более закрытые, если с человеком не знакомы, не спросят «как дела?», если не общаются. Наверное, это остаётся самым большим отличием для меня.
Ну и, конечно, ещё разница во времени! Если серьёзно, то из-за этого не так просто общаться с родными, ведь сейчас разница во времени составляет 10 часов, и из-за этого есть ощущение, что мы в разных мирах, я ложусь спать, а мои друзья и семья только просыпаются и начинают свой день», — цитирует игрока официальный сайт «Трактора».
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