Голкипер «Адмирала» Трушков: 0:4 дома у себя непозволительно проигрывать
Голкипер «Адмирала» Александр Трушков прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром». Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась победой гостей со счётом 4:0.
“На таком уровне два дня подряд я не играл. Играл через день. Вчера много сил отдали, но это ни в коем случае нас не оправдывает. Дерби есть дерби. 0:4 дома у себя непозволительно проигрывать… Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Нам остаётся только отдохнуть, выходить и выигрывать следующие игры. Другого выхода у нас нет», — цитирует Трушкова пресс-служба «Адмирала».
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
«Амур» одержал уже четвёртую победу подряд. «Адмирал» потерпел три поражения в пяти последних матчах.
«Амур» уверенно победил «Адмирал» в дерби, одержав четвёртую победу подряд
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