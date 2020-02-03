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Голкипер «Адмирала» Трушков: 0:4 дома у себя непозволительно проигрывать

Голкипер «Адмирала» Трушков: 0:4 дома у себя непозволительно проигрывать
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Адмирала» Александр Трушков прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром». Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась победой гостей со счётом 4:0.

“На таком уровне два дня подряд я не играл. Играл через день. Вчера много сил отдали, но это ни в коем случае нас не оправдывает. Дерби есть дерби. 0:4 дома у себя непозволительно проигрывать… Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Нам остаётся только отдохнуть, выходить и выигрывать следующие игры. Другого выхода у нас нет», — цитирует Трушкова пресс-служба «Адмирала».

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Амур» одержал уже четвёртую победу подряд. «Адмирал» потерпел три поражения в пяти последних матчах.

«Амур» уверенно победил «Адмирал» в дерби, одержав четвёртую победу подряд
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