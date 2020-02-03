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Московское «Динамо» одержало пятую победу подряд, обыграв «Локомотив»

Московское «Динамо» одержало пятую победу подряд, обыграв «Локомотив»
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» продлило победную серию до пяти матчей. Столичный клуб в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимал «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Счёт на 6-й минуте встречи открыл Егор Аверин. Для форварда «Локомотива» эта шайба стала первой в сезоне. Ему потребовалось 45 матчей, чтобы отличиться.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2020, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Аверин (Ильенко) – 05:01' (5x5)   1:1 Яшкин (Хиетанен, Шипачёв) – 16:58' (5x5)   2:1 Шипачёв (Яшкин, Хиетанен) – 28:37' (5x5)   3:1 Брюквин (Григорьев, Зайцев) – 49:23' (5x4)

«Динамо» отыгралось в концовке первого периода, точный бросок удался Дмитрию Яшкину. Во втором периоде Вадим Шипачёв вывел свою команду вперёд, а в третьей двадцатиминутке Владимир Брюквин поставил точку.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Динамо» Москва — «Локомотив».

«Динамо» выиграло уже пятый матч подряд. Победная серия «Локомотива» оборвалась на пятой игре.

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