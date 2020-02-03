Московское «Динамо» одержало пятую победу подряд, обыграв «Локомотив»

Московское «Динамо» продлило победную серию до пяти матчей. Столичный клуб в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимал «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Счёт на 6-й минуте встречи открыл Егор Аверин. Для форварда «Локомотива» эта шайба стала первой в сезоне. Ему потребовалось 45 матчей, чтобы отличиться.

«Динамо» отыгралось в концовке первого периода, точный бросок удался Дмитрию Яшкину. Во втором периоде Вадим Шипачёв вывел свою команду вперёд, а в третьей двадцатиминутке Владимир Брюквин поставил точку.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Динамо» Москва — «Локомотив».

«Динамо» выиграло уже пятый матч подряд. Победная серия «Локомотива» оборвалась на пятой игре.