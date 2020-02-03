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Знарок — о поражении от СКА: тяжело играть, когда у соперника ноль удалений

Знарок — о поражении от СКА: тяжело играть, когда у соперника ноль удалений
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК СКА. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев. Хозяева за весь матч ни разу не сыграли в большинстве.

«Неплохой третий период, почему бы так не играть с первого? Так сложилось. У нас были две сложные игры, после первой оставили много эмоций. Было ли удаление на Фёдорове? Знаете, тяжело играть, когда у соперника ноль удалений. С чем это связано? А вы спросите, у нас же там есть… Что я могу сделать? У нас много чего не получилось. Команда соперника играла быстро, где-то проиграли в скорости. Нам не хватает очка до плей-офф? Если честно, то я даже таблицу не смотрю. Не знаю, смотрят ли ребята», — сказал Знарок на пресс-конференции

СКА обыграл «Спартак» и одержал пятую победу подряд
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