Рижское «Динамо» потерпело 10-е поражение подряд, уступив «Йокериту»
В Риге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Рижское «Динамо» принимало «Йокерит». Матч завершился победой гостей со счётом 4:2.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
Ещё в первом периоде финский клуб забросил три шайбы в ворота соперника. В составе гостей отличились Петер Регин и Петри Контиола, ставший автором двух заброшенных шайб. Во втором периоде Микелис Редлихс сократил отставание в счёте. В начале третьей двадцатиминутки Виталий Павлов возродил интригу, но в середине периода Стив Мозес установил окончательный счёт.
КХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2020, понедельник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
2 : 4
Йокерит
Хельсинки
0:1 Регин (О'Нилл, Ниеми) – 10:37' (5x4) 0:2 Контиола (Лёв) – 12:22' (5x5) 0:3 Контиола (Хаапала) – 15:02' (5x5) 1:3 Редлихс М. (Эштон) – 34:56' (5x5) 2:3 Павлов (Джериньш, Липсбергс) – 45:24' (5x5) 2:4 Мозес (Регин, Лехтонен) – 51:44' (5x5)
«Динамо» потерпело уже 10-е поражение подряд. Для «Йокерита» эта победа стала четвёртой в пяти последних матчах.
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