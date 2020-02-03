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Рижское «Динамо» потерпело 10-е поражение подряд, уступив «Йокериту»

Рижское «Динамо» потерпело 10-е поражение подряд, уступив «Йокериту»
Хоккей / КХЛ 0

В Риге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Рижское «Динамо» принимало «Йокерит». Матч завершился победой гостей со счётом 4:2.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

Ещё в первом периоде финский клуб забросил три шайбы в ворота соперника. В составе гостей отличились Петер Регин и Петри Контиола, ставший автором двух заброшенных шайб. Во втором периоде Микелис Редлихс сократил отставание в счёте. В начале третьей двадцатиминутки Виталий Павлов возродил интригу, но в середине периода Стив Мозес установил окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2020, понедельник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
2 : 4
Йокерит
Хельсинки
0:1 Регин (О'Нилл, Ниеми) – 10:37' (5x4)   0:2 Контиола (Лёв) – 12:22' (5x5)   0:3 Контиола (Хаапала) – 15:02' (5x5)   1:3 Редлихс М. (Эштон) – 34:56' (5x5)   2:3 Павлов (Джериньш, Липсбергс) – 45:24' (5x5)   2:4 Мозес (Регин, Лехтонен) – 51:44' (5x5)

«Динамо» потерпело уже 10-е поражение подряд. Для «Йокерита» эта победа стала четвёртой в пяти последних матчах.

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