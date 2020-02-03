Рижское «Динамо» потерпело 10-е поражение подряд, уступив «Йокериту»

В Риге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Рижское «Динамо» принимало «Йокерит». Матч завершился победой гостей со счётом 4:2.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

Ещё в первом периоде финский клуб забросил три шайбы в ворота соперника. В составе гостей отличились Петер Регин и Петри Контиола, ставший автором двух заброшенных шайб. Во втором периоде Микелис Редлихс сократил отставание в счёте. В начале третьей двадцатиминутки Виталий Павлов возродил интригу, но в середине периода Стив Мозес установил окончательный счёт.

«Динамо» потерпело уже 10-е поражение подряд. Для «Йокерита» эта победа стала четвёртой в пяти последних матчах.