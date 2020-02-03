«Это свинство!» Жена Паршина прокомментировала разрыв контракта с «Металлургом»

Елена Паршина, супруга форварда Дениса Паршина, прокомментировала решение «Металлурга» разорвать контракт с игроком. О расставании с нападающим было объявлено сегодня, 3 февраля. Директор «Металлурга» Сергей Ласьков объяснил, что Паршин не смог стать одним из лидеров команды, как изначально планировалось.
«Во-первых, кому-то просто надо прикрыть свою пятую точку, снимая с себя ответственность! Только это надо было делать в декабре, когда у них спрашивали про обмен, так как уже понимали, что сливают всех, кого подписывал предыдущий генеральный менеджер, а вот так, в феврале — простите, это свинство!
Во-вторых, здесь, как в математике, от перестановки мест слагаемых сумма (результат) не поменяется!
И в-третьих, письма и слова благодарности от детей и болельщиков намного важнее слов уважаемого господина Ласькова, для этого и стоит играть в хоккей.
Денис Сергеевич полностью со мной согласен, правда, говорит, я мягко написала, но все ситуации даются нам для чего-то. Сделали выводы, поехали дальше», – написала Паршина в своём «инстаграме».
- 3 февраля 2020
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