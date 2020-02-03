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Ласьков: планировали, что Паршин будет на ведущих ролях, но с этим не сложилось

Ласьков: планировали, что Паршин будет на ведущих ролях, но с этим не сложилось
Хоккей / КХЛ 0

Первый вице-президент, директор «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал расторжение контракта с нападающим Денисом Паршиным.

«Совместно с тренерским штабом мы приняли решение о расторжении контракта – планировалось, что Денис будет в команде на ведущих ролях, будет лидером первого или второго звена, но с этим как раз и не сложилось, так что это одна из основных причин разрыва нашего соглашения. Мы желаем нападающему удачи в продолжении карьеры», — приводит слова Ласькова официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 34-летний форвард провёл за «Магнитку» 49 матчей и записал на свой счёт 15 (10+5) очков при показателе полезности «-4», а также набрал 51 минуту штрафного времени. Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету Паршина 655 матчей, в которых он набрал 382 (170+212) очка при показателе полезности "+7".

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