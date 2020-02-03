«Металлург» расторг контракт с Денисом Паршиным

Хоккейный клуб «Металлург» расторг контракт с нападающим Денисом Паршиным, информирует официальный сайт магнитогорской команды.



В нынешнем сезоне 34-летний форвард провёл за «Магнитку» 49 матчей и записал на свой счёт 15 (10+5) очков при показателе полезности «-4», а также набрал 51 минуту штрафного времени.



В сезоне-2018/2019 Паршин выступал за нижегородское «Торпедо», забросив 16 шайб и сделав 25 голевых передач в 62 матчах регулярки. В плей-офф на счету Дениса 4 (2+2) очка.



Ранее Паршин выступал также за уфимский «Салават Юлаев», омский «Авангард» и московский ЦСКА. Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету Паршина 655 матчей, в которых он набрал 382 (170+212) очка при показателе полезности "+7".