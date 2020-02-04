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TSN представил возможный состав сборной Канады на ОИ-2022 из игроков НХЛ

TSN представил возможный состав сборной Канады на ОИ-2022 из игроков НХЛ
Хоккей / Олимпиада 2018 0

Спортивный телеканал TSN представил свою версию состава сборной Канады на ОИ-2022, если бы туда могли поехать игроки Национальной хоккейной лиги. На данный момент НХЛ и Международный олимпийский комитет не смогли договориться об участии игроков лиги в Олимпийских играх в Китае.

Биннингтон, Прайс, Харт;
Райлли – Пьетранджело, Юбердо – Макдэвид – Маккиннон;
Шабо – Макар, Маршан – Кросби – Бержерон;
Моррисси – Хэмилтон, Кутюрье – Шайфли – Марнер;
Летанг, Холл – Пойнт – Стэмкос, О’Райлли.

«Не могу сказать с полной уверенностью, но не хочу давать людям напрасной надежды. Знаю, что профсоюз игроков по-прежнему склоняется к тому, чтобы поехать на Олимпиаду. Знаю, что ИИХФ сфокусирована на сотрудничестве с нами и даже, по-моему, хочет в ближайшем будущем провести встречу. Мы ездили на пять Олимпиад, потом не поехали в Пхёнчхан. По нашему опыту, поездка на Олимпиаду необычайно подрывает наш сезон. Знаю, что для профсоюза игроков Олимпиада остаётся приоритетной, но лиге удобно туда не ехать», — заявил несколько дней назад комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, комментируя возможное участие игроков лиги в Олимпиаде.

Пока Беттмэн рулит НХЛ, на Олимпиаде не будет серьёзного хоккея. Комиссару так удобно
Сильную и независимую лигу не волнует, что у нового поколения звёзд отнимают мечту.
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