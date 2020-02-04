Кенневилль — об игре Бобровского: это было потрясающе. Он всё сделал, как надо

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль поделился впечатлениями от игры голкипера Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:3). Российский вратарь отразил 31 бросок из 34.
«Меня очень порадовало, как он играл. Это было потрясающе. Он сделал несколько ключевых сейвов, контролировал подборы. Вокруг него многое происходило — много подставлений, рикошетов, но в ключевые моменты игры он всё сделал, как надо, не паниковал, и команда ответила ему взаимностью», — цитирует Кенневилля пресс-служба НХЛ.
«Торонто» прервал трёхматчевую победную серию. «Флорида» в свою очередь одержала седьмую победу за последние восемь встреч. В следующем матче «Торонто Мэйпл Лифс» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Флорида Пантерз» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».
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