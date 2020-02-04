КХЛ объявила лучших хоккеистов 20-й недели

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов 20-й недели турнира в четырёх номинациях.



Лучшим вратарём признан Александр Самонов (СКА), в двух матчах не пропустивший ни одной шайбы.



Лучшим защитником назван Никита Черепанов («Локомотив»), который отметился 3 (2+1) очками и показателем полезности «+6» в пяти матчах.



Лучшим нападающим признан Дмитрий Яшкин («Динамо» М), вместе с командой одержавший четыре победы в четырёх матчах, в которых нанёс 24 броска по воротам соперников и набрал 8 (5+3) очков.



Лучшим новичком назван голкипер Владимир Галкин («Автомобилист»), выигравший два матча с коэффициентом надёжности 1,87 и 92,3% отражённых бросков.

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