КХЛ объявила лучших хоккеистов 20-й недели
Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов 20-й недели турнира в четырёх номинациях.
Лучшим вратарём признан Александр Самонов (СКА), в двух матчах не пропустивший ни одной шайбы.
Лучшим защитником назван Никита Черепанов («Локомотив»), который отметился 3 (2+1) очками и показателем полезности «+6» в пяти матчах.
Лучшим нападающим признан Дмитрий Яшкин («Динамо» М), вместе с командой одержавший четыре победы в четырёх матчах, в которых нанёс 24 броска по воротам соперников и набрал 8 (5+3) очков.
Лучшим новичком назван голкипер Владимир Галкин («Автомобилист»), выигравший два матча с коэффициентом надёжности 1,87 и 92,3% отражённых бросков.
Контракты получили и не обманули. Лучшие легионеры-новички сезона КХЛ
Они оправдали надежды руководства клубов и болельщиков.
Читайте также
- 4 февраля 2020
-
12:25
-
12:13
-
12:08
-
12:00
-
11:52
-
11:45
-
11:42
-
11:33
-
11:06
-
11:04
-
10:45
-
10:30
-
10:11
-
10:00
-
09:50
-
09:41
-
09:30
-
09:16
-
09:00
-
08:39
-
08:32
-
08:20
-
07:50
-
06:59
-
05:54
-
05:42
-
03:28
-
02:17
-
01:51
-
01:30
-
01:21
-
01:14
- 3 февраля 2020
-
23:57
-
23:49
-
23:45
Партнерский контент