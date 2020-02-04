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КХЛ объявила лучших хоккеистов 20-й недели

КХЛ объявила лучших хоккеистов 20-й недели
Хоккей 0

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов 20-й недели турнира в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Александр Самонов (СКА), в двух матчах не пропустивший ни одной шайбы.

Лучшим защитником назван Никита Черепанов («Локомотив»), который отметился 3 (2+1) очками и показателем полезности «+6» в пяти матчах.

Лучшим нападающим признан Дмитрий Яшкин («Динамо» М), вместе с командой одержавший четыре победы в четырёх матчах, в которых нанёс 24 броска по воротам соперников и набрал 8 (5+3) очков.

Лучшим новичком назван голкипер Владимир Галкин («Автомобилист»), выигравший два матча с коэффициентом надёжности 1,87 и 92,3% отражённых бросков.

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