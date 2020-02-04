Форвард «Спартака» Ганзл не поможет сборной Чехии на Евротуре

Чешский форвард московского «Спартака» Робин Ганзл, накануне получивший травму в игре с петербургским СКА (0:1) не сможет помочь своей сборной на шведском этапе Евротура, который пройдет с 6 по 9 февраля 2020 года.
Заменит Ганзла в составе сборной нападающий пражской «Спарты» Лукаш Русек.
Всего в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ чешский легионер «Спартака» набрал 25 (12+13) очков при 16 штрафных минутах.
В результате, состав сборной Чехии на Шведские хоккейные игры выглядит следующим образом:
вратари: Роман Вилл («Рёгле», Швеция), Доминик Фурх («Эребру», Швеция);
защитники: Либор Шулак («КооКоо», Финляндия), Михаил Моравчик («Литвинов», Чехия), Якуб Крейчик («Кярпят», Финляндия), Войтех Мозик («Ферьестад», Швеция), Лукаш Клок, Давид Немечек (оба – «Лукко», Финляндия), Давид Мусил («Оцеларжи», Чехия), Ян Коштялек («Спарта», Чехия), Давид Скленичка, Якуб Ержабек;
нападающие: Ян Коварж («Цуг», Швейцария), Мартин Затёвич («Комета», Чехия), Радан Ленц («Либерец», Чехия), Радим Зогорна («Млада Болеслав», Чехия), Михал Ржепик, Лукаш Русек (оба – «Спарта»), Якуб Флек («Энергия», Чехия), Матей Странски, Михал Коваржчик (оба – «Оцеларжи»), Томаш Гика, Томаш Филиппи, Гинек Зогорна.
- 4 февраля 2020
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