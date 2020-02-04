Крылов — о жёстком потолке зарплат в КХЛ: это единственный шанс сохранить интерес к лиге

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о принятии жёсткого потолка зарплат в КХЛ в размере 900 млн рублей.
«Готовы ли команды КХЛ к жёсткому потолку зарплат? Если посмотреть платёжные ведомости, то где-то шесть клубов пока не готовы, в том числе и «Авангард». Но решение принято, и его надо исполнять. Мы готовимся и состав на следующий сезон формируем из расчёта жёсткого потолка. Я полностью за него. Считаю, что это единственный шанс сохранить интерес к лиге и увеличить её конкурентоспособность на фоне быстрого развития НХЛ.
Жёсткий потолок — это спасение КХЛ. Если его не обеспечить, то мы потеряем зрителей, которые ещё до начала сезона смогут распределить места. Однозначно это благо, за него нужно цепляться и выводить лигу на новый уровень развития. Стоит ли открыть зарплаты хоккеистов? Они открыты. Я не знаю, как технически их получить, но это точно не закрытая информация. Думаю, что с введением жёсткого потолка не будет никаких проблем открыть платёжные ведомости полностью», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 4 февраля 2020
-
13:20
-
13:15
-
13:07
-
13:00
-
12:48
-
12:25
-
12:13
-
12:08
-
12:00
-
11:52
-
11:45
-
11:42
-
11:33
-
11:06
-
11:04
-
10:45
-
10:30
-
10:11
-
10:00
-
09:50
-
09:41
-
09:30
-
09:16
-
09:00
-
08:39
-
08:32
-
08:20
-
07:50
-
06:59
-
05:54
-
05:42
-
03:28
-
02:17
-
01:51
-
01:30