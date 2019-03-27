Что решили в КХЛ. 10 главных новостей с заседания лиги

Сегодня, 27 марта, состоялся совет директоров КХЛ. Участники утвердили план проведения чемпионата сезона-2019/20. Президент лиги Дмитрий Чернышенко рассказал о долгах некоторых команд, потолке зарплат, возможности появления тихоокеанского дивизиона, расширении на Запад и итогах внедрения двухочковой системы.

КХЛ показала рейтинг клубов и никого не исключила! Как это было «Словану» и рижскому «Динамо» предоставили отсрочку для предоставления финансовых гарантий на следующий сезон.

КХЛ не стала исключать ни один клуб из числа участников

— Рейтинг клубов – это комплексная оценка по восьми критериям. Совет директоров определяет стимулирующие приоритеты на каждый сезон. Это либо в зависимости от посещаемости, либо от государственного финансирования или от спонсорских контрактов. Текущая оценка по итогам трёх сезонов – это не автоматическая система отсева, а руководство для лиги. С тем, чтобы совет директоров лиги мог принимать решение о составе участников на следующий год. Да, мы видим, что самые низкие показатели у трёх клубов. Это «Слован», «Северсталь» и «Адмирал». Но рассмотрев все материалы, которые были предоставлены, совет директоров единогласно принял решение об утверждении состава участников на сезон-2019/20 в количестве 25 клубов.

Долги «Адмирала»

— «Адмирал» фактически сохраняет долг с прошлого сезона. В этом сезоне задолженностей перед игроками нет, финансовых сложностей клуб не испытывал. Что касается прошлого долга, то мы встречались с губернатором Приморского края Олегом Николаевичем Кожемяко. Мы с ним договорились, он выполнил обещание.

Они предоставили нам финансовые документы, подтверждающие, что клуб зарезервировал необходимую сумму до того момента, пока не закончатся следственные действия СК РФ по тем решениям о выплатах, которые сейчас являются предметом долга. В случае, если будет принято решение, что это долги нужно будет выплачивать по суду, у клуба есть вся необходимая сумма.

Она немедленно будет выплачена сразу после решения суда. Поэтому лига не учитывала эту задолженность как препятствие возможности предоставления финансовых гарантий и невыполнения пунктов регламент.

Крылов: Если мы построим новую арену, то она простоит очень долго и будет одной из самых привлекательных в КХЛ. Понятно, что то, что есть сейчас, будет снесено. На этом месте будет построена современная арена.

Азиатский дивизион в сезоне-2020/21

— Я предлагал действовать согласно стратегии и исключить слабейший клуб. Но у лиги есть серьёзные планы по развитию, прежде всего, дальневосточного региона. Была поставлена задача – создать рабочую группу по изучению структуры дивизионов. Возможно, через сезон у нас появится отдельный дальневосточный дивизион. Например, он будет называться «Азиатский». Также рассматриваем западноевропейский регион в случае появления новых клубов. Не секрет, что у нас много переговоров и обсуждается много вариантов. Есть интересные кандидаты по расширению на Запад. Все продолжаем играть. Этим же составом.

Математически высчитали, что оптимальное количество – 24. А сейчас проголосовали за 25 клубов из-за дальневосточного региона. Я вынужден был согласиться из-за логики. Когда у нас появляются крайние дивизионы. Много игр будет внутри дивизионов. Это новый подход, который надо просчитать и осознать. Потому и создаётся рабочая группа, которая проанализирует этот вопрос со всеми заинтересованными лицами. Не исключаю, что может произойти увеличение. Сейчас чего гадать о целевом показателе? Это математический расчёт.

Контроль за деятельностью клубов

— Самое интересное начнётся через сезон, когда будет введён потолок зарплат. В частности, хочу добавить, что было поручено проработать введения жёсткого пола. Что ещё? Был отчёт по результатам работы комитета по контролю за деятельностью клубов. Это даёт возможность анализировать очень много интересной информации, как финансовой, так и управленческой.

Прошли проверки в нескольких клубах: «Спартаке», «Сибири», «Йокерите», «Торпедо». Начинаются проверки ещё в двух клубах: «Тракторе» и «Ак Барсе». Также принято решение о проверках ещё в трёх клубах. Это даёт возможность анализировать затраты и доходы клубов по сопоставимым параметрам. Из этого получается интересная аналитика, которая позволит работать на повышение эффективности.

Чернышенко: В ходе проверок одна из позитивных вещей – были выявлены контракты, которые можно трактовать как скрытую аренду. Совет директоров поручил лиге разобраться с этим вопросом.

«Скрытая аренда будет либо запрещена, либо легализована»

— В ходе проверок одна из позитивных вещей – были выявлены контракты, которые можно трактовать как скрытую аренду. Совет директоров поручил лиге разобраться с этим вопросом. Будет создана рабочая группа, которая проанализирует этот момент и выработает предложения. Скрытая аренда либо будет совсем запрещена, либо будет легализована по определённым правилам. Тогда она превратится из скрытой аренды в просто аренду. Решение будет выработано и представлено совету директоров не позднее 31 октября 2019 года.

КХЛ в разы хуже НХЛ и последняя в Европе. Тут много жира и мало спорта Рутинная «регулярка», предсказуемый плей-офф и большой разрыв между клубами. Сравниваем в цифрах с НХЛ и Европой.

«Жёсткому потолку зарплат быть»

— Председатель совета директоров Геннадий Тимченко всем напомнил, что жёсткому потолку быть. Сейчас идёт активная фаза комплектования команд. Все клубы должны понимать это, заключая контракты с игроками. Из позитивного хочу заметить, что мы уже наблюдаем выравнивание бюджетов. Разница между топ-5 и последними пяти по бюджетным ведомостям уже снизилась на 15%, с 5,8 раз до 4,9. Нас этот показатель всё равно не устраивает, будем продолжать действия на выравнивание конкурентоспособности клубов.

Хочу сказать, что потолок зарплат уже сейчас не превышают 17 клубов, что является хорошим результатом. В рисковой зоне находятся восемь клубов, из которых четыре безболезненно преодолеют этот барьер. Сложнее будет четырём топовым клубам. В основном видим, что превышение потолка зарплат происходит из-за того, что четвёртым пятёркам переплачивают по сравнению с первыми. Мы не во всём можем сравнивать себя с НХЛ, но с точки зрения разницы между первой и четвёртой пятёрками у нас разница от двух до шести раз, а там от семи до 11. Это является источником оптимизации, чтобы у нас не было переплаты середнякам. Наоборот, мы бы хотели, чтобы у нас были ещё более высокооплачиваемые звёзды.

Удивительная вещь с потолком зарплат происходит, потому что уже как минимум на трёх советах директоров мы возвращаемся к этому вопросу. Много раз обсуждали, но видимо, всегда интересно про это поговорить. Здесь я должен сказать, что и у лиги, и у её руководителя есть чёткая установка на выполнение ранее принятого решения. Жёсткому потолку быть!

В позапрошлом сезоне собирали рабочую группу, где обсуждался вариант потолка зарплат: 600 млн рублей + вывод двух игроков за пределы потолка. Удивительно лично для меня, но большинством приняли решение о жёстком потолке — 900 млн рублей. Нужно помнить, что у нас игроки до 20 лет не учитываются в потолке зарплат. А количество игроков до 21 года у нас 20% от играющих в лиге. Здесь я вижу стимул для клубов, чтобы они подтаскивали талантливых игроков, а не делали ставку на сформировавшихся звёзд.

Чернышенко: Возможно, через сезон у нас появится отдельный дальневосточный дивизион. Например, он будет называться «Азиатский». Также рассматриваем западноевропейский регион в случае появления новых клубов.

По нашим расчётам индивидуальные и командные премии дают возможность мягкого перераспределения звёзд при сохранении высокого уровня конкурентоспособности нашего рынка труда по сравнению с другими рынками. Мы до сих пор в среднем по деньгам в 2,5 раза привлекательнее, чем другие европейские лиги. Есть ещё запас бороться с разницей между первой и четвёртыми пятёрками.

Второй клуб из Китая и расширение на Запад

— Не слышал про вступление двух корейских клубов. Если бы один вступил — было бы уже неплохо. После Олимпиады в Пхёнчхане мы ожидали, что сборная могла бы стать и клубом, но пока мы не видим инициативы со стороны уважаемых корейских товарищей, в отличие от китайцев. Несмотря на кажущиеся временные трудности с ареной для «Куньлуня» и какими-то другими вопросами, скорее всего в ближайшее время в Китае появится ещё один клуб уровня КХЛ. Также проявляет интерес Япония, не будем забывать про стремительное возвращение Узбекистана, где построили новую арену. В следующем сезоне клуб из Узбекистана уже будет играть в ВХЛ. Расширение на запад? Франция и Германия. Самые реальные варианты. Не стоит ожидать, что все будут сильно этому рады. Это вопрос приоритетов. Если участие клуба работает на развитие хоккея в этой стране, тогда сопротивление будет преодолено.

«Ситуация со «Слованом» — это позор»

— Безусловно, нас не устраивает ситуация со «Слованом», по выставочным матчам тоже. Иным словом, как позор, это не назвать. Я вчера встречался с владельцами клуба, они представили план. Если он будет реализован, клуб заиграет и будет показывать хорошие результаты. Будем надеяться, что так и произойдёт.

Что будет со «Слованом» и рижским «Динамо», если они не предоставят документы? Значит, не будут играть. Но мы видим их спонсоров, которые будут оплачивать часть бюджета. Скорее всего, всё это произойдёт.

Техническая вещь, связанная с несовпадением финансовых календарей. Никакой интриги тут нет, иначе мы бы не дали им эту отсрочку.

В КХЛ не замечают главного кандидата на выход. Там уже распускают лидеров Скабелка готов пошуметь с «Барысом» в плей-офф, а Дацюку вернули звание капитана – в итогах недели.

О двухочковой системе

— Единственное, что мне не понравилось в двухочковой системе, так это то, что мы стремительно принимали её в начале сезона. Это всё плохое, что я могу сказать про неё. Плотность в таблице не сильно изменилась, мы специально анализировали этот вопрос. Если бы была старая система, то в таблице ничего бы не изменилось. За исключением того, что «Витязь» и «Сочи» поменялись бы местами. И, по-моему, «Авангард» с «Ак Барсом» тоже бы поменялись. А так те же 16 клубов были бы в плей-офф. Это было предложение большинства клубов, которое было принято. Живём по этим правилам.

«Арена-Омск» будет снесена, на её месте построят новую арену

С важным заявлением выступил и председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

«Легче построить новую». Выводы из экспертизы «Арены-Омск» для чайников Были допущены серьёзные ошибки при строительстве и эксплуатации.

— Ещё раз хочу заявить, в особенности для омских болельщиков, что «Авангард» вернётся в Омск. В новую современную красивую арену. Это вопрос очень тяжёлый и сложный. Сейчас мы находимся на стадии создания проекта новой арены. Обязательно объявлю об этом, как только будут конкретные результаты. Прекрасно понимаю переживания наших болельщиков. Если мы построим новую арену, то она простоит очень долго и будет одной из самых привлекательных в КХЛ. Понятно, что то, что есть сейчас, будет снесено. На этом месте будет построена современная арена», — заявил председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.