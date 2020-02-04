Сидоренко: Вудкрофт так мастерски лапшу на уши вешает. У него этому поучиться надо

Хоккейный тренер Андрей Сидоренко критически оценил работу Крэйга Вудкрофта в должности главного тренера минского «Динамо».

«Что делать с тренером? Не знаю. Если всех всё устраивает. Мне кажется, прежде чем приглашать человека, нужно понимать, анализировать, сможет ли специалист сделать боеспособную команду в тех условиях, которые перед ним поставлены. Сначала в «Динамо» декларировали одно, потом второе, затем третье. И ни одна цель не достигнута. Это касается и развития молодых игроков, и подготовки хоккеистов для сборной, и результата в КХЛ. В итоге только все антирекорды побили. Может, для этого звали Вудкрофта?

Мне один журналист прислал ссылки на слова Вудкрофта, которые он говорил в «Женева-Серветте» после проигрышей. Почитайте, что он сейчас говорит. Это одно и то же. Вудкрофт так мастерски лапшу на уши вешает, извините за выражение. У него этому поучиться надо. Может, Крэйга нужно отправить на телевидение? Может, там польза будет?

Что же касается модели игры, то Вудкрофт хочет, чтобы «Динамо» играло очень агрессивно, в атаку, высоким прессингом. Это всё видно. Но, на мой взгляд, тактика должна варьироваться. Второе — тактика должна отталкиваться от исполнителей, которые есть в команде. Защитники часто подключаются к атакам? Но поймите, подключение должно быть своевременным. Нужно понимать, когда это действительно нужно, а не просто тупо всегда подключаться, бежать вперёд. У «Динамо» не работает взаимоподстраховка, отсюда и случаются провалы. Соперник бегает, использует свободные зоны. И эти проблемы начались ещё с лета: оппоненты не раз выбегали и «два в один», и «три в два». Эти проблемы остались. Поэтому не зря мы находимся на последнем месте по пропущенным шайбам», — цитирует Сидоренко by.tribuna.com.