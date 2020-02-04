Кудашов: задача одна – выиграть турнир

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов поделился настроем на предстоящий шведский этап Евротура и прокомментировал роль молодёжи в команде.



«Задача на турнир одна — выиграть турнир. Что касается наших игроков, то эти ребята являются лидерами в своих клубах. Каждый заслужил вызов в сборную. Одна тренировка будет завтра. Постараемся подвести ребят к общему знаменателю. Философия сборной — агрессивный хоккей. Постараемся за один день подготовить команду. Молодёжный чемпионат мира — это тот рубеж, по которому мы всегда ориентируемся. Смотреть на него сейчас нет смысла. Эти игроки приносят результат и занимают ключевые позиции», — передаёт слова главного тренера сборной корреспондент Чемпионата Павел Панышев.