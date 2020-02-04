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Яшин включён в Зал славы Международной федерации хоккея

ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Яшин включён в Зал славы Международной федерации хоккея
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Бывший нападающий сборной России Алексей Яшин включен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В 1992 году «Оттава Сенаторз» выбрала Яшина в первом раунде драфта НХЛ под вторым номером. Первым тогда ушёл чешский защитник Роман Гамрлик. Летом 1993 года Алексей заключил пятилетний контракт с клубом, а в итоге провёл в нем восемь сезонов.

Со сборной России Яшин стал чемпионом мира 1993 года и бронзовым призёром призёр чемпионата мира 2005 года. В 1998 году Алексей стал серебряным призёром Олимпийских игр в Нагано, а спустя четыре года завоевал бронзовые медали в Солт-Лейк Сити. Участник Матча звёзд НХЛ (1994, 1999, 2002) и чемпион СНГ (сезон-1991/1992), а также чемпион МХЛ (1992/1993).

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