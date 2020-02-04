Рекордсмен московского «Динамо» Юусо Хиетанен продлил контракт с клубом

Защитник московского «Динамо» Юусо Хиетанен продлил контракт с клубом на один сезон, информирует пресс-служба бело-голубых.
В нынешнем сезоне 34-летний защитник принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 13 шайб и сделал 23 результативные передачи при показателе полезности "+15". В среднем за матч проводящий лучший сезон в карьере защитник первой пары бело-голубых играет 19 минут 37 секунд. Следующий сезон станет для Хиетанена шестым в клубе.
Финский защитник в нынешнем сезоне переписал целый ряд клубных рекордов московского «Динамо». В частности, Юусо стал лучшим бомбардиром в истории клуба среди легионеров, превзойдя достижение Мартиньша Карсумса. Помимо бомбардирского достижения, Юусо с большим отрывом также лидирует в истории бело-голубых по количеству матчей и результативных передач среди легионеров.
- 4 февраля 2020
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