Рекордсмен московского «Динамо» Юусо Хиетанен продлил контракт с клубом

Защитник московского «Динамо» Юусо Хиетанен продлил контракт с клубом на один сезон, информирует пресс-служба бело-голубых.

В нынешнем сезоне 34-летний защитник принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 13 шайб и сделал 23 результативные передачи при показателе полезности "+15". В среднем за матч проводящий лучший сезон в карьере защитник первой пары бело-голубых играет 19 минут 37 секунд. Следующий сезон станет для Хиетанена шестым в клубе.

Финский защитник в нынешнем сезоне переписал целый ряд клубных рекордов московского «Динамо». В частности, Юусо стал лучшим бомбардиром в истории клуба среди легионеров, превзойдя достижение Мартиньша Карсумса. Помимо бомбардирского достижения, Юусо с большим отрывом также лидирует в истории бело-голубых по количеству матчей и результативных передач среди легионеров.