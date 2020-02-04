Миронов: в перерыве «Динамо» будет тренироваться с баллонами, а я соскочил

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов поделился впечатлениями от вызова в сборную России на Евротур.
«У нас в «Динамо» — позитив, идёт подготовка к плей-офф. Сейчас большой перерыв, 12 дней без игр. Думаю, будут весёлые знаменитые баллоны, жилеты и всё остальное. А я соскочил? Получается, что так. Если серьёзно, то я не стал бы говорить, что «Динамо» достигло своего максимума. Всегда есть к чему стремиться. Да, были хорошие игры, и счёт в них тоже был хорошим. Но в то же время совершались ошибки. Здорово, что удача была на нашей стороне. Приманили её? Дай бог, хотелось бы верить.
Итог дерби со «Спартаком» мы особо не обсуждали. Неважно, с каким счётом победили. Главное – взяли два очка. У соперника тоже было много моментов, шёл агрессивный силовой хоккей. Если говорить о сборной, то ветераном и старожилом себя здесь не чувствую. Все равны. У нас очень мало времени для того, чтобы сплотиться и показать командную, а не индивидуальную игру. А задача одна – победа во всех трёх матчах», — цитирует Миронова официальный сайт КХЛ.
- 4 февраля 2020
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