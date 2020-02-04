«Надо упрятать самолюбие». Сборная России готова побеждать даже молодёжью

Сегодня, 4 февраля, в УТЦ «Новогорск» прошёл день открытых дверей национальной команды России по хоккею, которая собралась для подготовки к участию в Шведских играх в рамках Евротура. Так как накануне прошёл игровой день в КХЛ, тренировки на льду не было. Тренерский штаб и хоккеисты сразу пообщались с журналистами.

7 игроков с МЧМ, Киселевич в роли «ветерана». Вот зачем позвали в сборную Брагина Много молодёжи и новых фамилий в составе сборной России. Евротур используется по назначению.

Выступили и руководители Федерации хоккея России. Так, президент ФХР Владислав Третьяк призвал хоккеистов максимально работать на команду.

«Каждый турнир для нашей команды – это новый вызов. Мы смотрим нашу молодёжь, наше будущее. Восемь игроков впервые наденут майку российской сборной. Одна из главных наших задач — чемпионат мира, который пройдёт в Швейцарии, и Олимпийские игры. Хотел бы пожелать нашей команде сплочённости, и чтобы ребята упрятали своё самолюбие. Дисциплина бьёт класс, и примеров тому очень много», — заявил Третьяк.

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Первый вице-президент, глава штаба сборной России Роман Ротенберг отметил, что задачи у национальной команды не меняются.

«Мы сейчас делаем всё возможное для того, чтобы наш хоккей двигался вперёд. Мы являемся единственной страной в истории хоккея, которая является чемпионом Олимпиады на взрослом и юношеском уровне. Мы всегда говорим, что готовимся побеждать в каждой игре. И мы видим, что это получается. Задачи у сборной России не меняются», — отметил Ротенберг.

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов подчеркнул, что главной задачей на турнир по-прежнему является победа. Других вариантов нет и быть не может.

«Задача на турнир одна — выиграть турнир. Что касается наших игроков, то эти ребята являются лидерами в своих клубах. Каждый заслужил вызов в сборную. Одна тренировка будет завтра. Постараемся подвести ребят к общему знаменателю. Философия сборной — агрессивный хоккей. Постараемся за один день подготовить команду. Молодёжный чемпионат мира — это тот рубеж, по которому мы всегда ориентируемся. Смотреть на него сейчас нет смысла. Эти игроки приносят результат и занимают ключевые позиции», — сказал Кудашов.

Поделился впечатлениями от работы в сборной России и старший тренер Валерий Брагин, который недавно завоевал серебро МЧМ с молодёжкой.

«У меня состоялся диалог с ФХР. Поступило предложение от национальной команды. Я его принял, подписал контракт. Многие игроки первой сборной России прошли через мои руки, я их всех прекрасно знаю. В федерации приняли этот аспект во внимание и позвали меня в первую команду. У меня появилась новая мотивация продолжать работать дальше и приносить сборной пользу. Молодёжная сборная? Там есть хорошие помощники, всё под контролем», — сказал Брагин.

Кроме того, представителей СМИ интересовал вопрос, кто будет капитаном сборной России и его ассистентами.

Капитаном ожидаемо назначили опытного защитника Богдана Киселевича, а его ассистентами стали Анатолий Голышев, Рушан Рафиков и Андрей Миронов. Относительно вратаря, по словам Кудашова, будут решать от матча к матчу.

«Не чувствую себя пионервожатым в лагере, я такая же боевая единица, часть команды. Всех ребят знаю, некоторых видел только по телевизору, приятно с ними познакомиться, и рад играть. Рад, что снова вызвали в сборную, это всегда цель хоккеиста и очень важно для человека с мотивацией. Это большая ответственность, нужно оправдать этот выбор тренера.

Наверное, никогда не был капитаном сборной, особо об этом не задумывался. Ответственность чувствуешь, интересные ощущения. Нужно оправдать этот выбор, сделаем всё возможное, чтобы достойно выступить. Расскажу ли секреты Юханссона? Пусть лучше Ларс расскажет или Клас (Дальбек. — Прим. «Чемпионата»).

Мне будет очень интересно поработать с Брагиным, думаю, его включение в штаб сборной – очень позитивный момент. Мне всегда все говорили, почему бы там Брагина не поставить. Для ребят сейчас лучший шанс, он их знает всех как облупленных. Думаю, будет шикарный симбиоз, главное, чтобы пацаны ответственно к этому отнеслись», — заявил Киселевич.

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Сразу после общения с журналистами национальная команда и вся российская делегация России отправилась в аэропорт Шереметьево, откуда вылетела в Хельсинки. В столице Финляндии россияне в четверг сыграют вынесенный матч со сборной Суоми. Далее команда переберётся в Стокгольм, где померится силами с чехами и шведами. В любом случае наблюдать за российской командой будет интересно. Посмотрим, как себя проявит молодёжь.