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«Северсталь» сделала свитер для Путина и пригласила его сыграть в хоккей

«Северсталь» сделала свитер для Путина и пригласила его сыграть в хоккей
Хоккей / КХЛ 0

Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» отреагировал на приезд в Череповец президента России Владимира Путина. Клуб подготовил для президента игровой свитер и пригласил его поиграть в хоккей.

«Президент России сегодня в Череповце с визитом. Владимир Владимирович, а давайте сыграем в хоккей? Форму уже подготовили для вас. Олег Александрович Кувшинников, приезжайте с Владимиром Владимировичем в Ледовый! Ждём!» — говорится в сообщении клуба.

Посмотреть фото свитера можно в «Инстаграме».

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» занимает 10-е место в Западной конференции. Клуб набрал 48 очков в 56 встречах.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

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