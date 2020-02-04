«Северсталь» сделала свитер для Путина и пригласила его сыграть в хоккей

Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» отреагировал на приезд в Череповец президента России Владимира Путина. Клуб подготовил для президента игровой свитер и пригласил его поиграть в хоккей.



«Президент России сегодня в Череповце с визитом. Владимир Владимирович, а давайте сыграем в хоккей? Форму уже подготовили для вас. Олег Александрович Кувшинников, приезжайте с Владимиром Владимировичем в Ледовый! Ждём!» — говорится в сообщении клуба.

Посмотреть фото свитера можно в «Инстаграме».



В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» занимает 10-е место в Западной конференции. Клуб набрал 48 очков в 56 встречах.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020