Денисенко: «Локомотиву» на самом деле без разницы, на кого попадать в плей-офф

Нападающий «Локомотива» Григорий Денисенко поделился впечатлениями от вызова в сборную России на Евротур.



«Только вчера приехали в расположение сборной, успели немного отдохнуть и почувствовать атмосферу. Она, как всегда, положительная и очень дружелюбная.



«Локомотив» одержал две крупные победы? Мы всегда стараемся играть в свой хоккей, атакующий и агрессивный. Но матч на матч не приходится, бывают и поражения, так что закономерными я бы эти успехи не назвал. Итоговое место мы не обсуждаем. Конечно, чем выше поднимемся, тем лучше. Но на самом деле без разницы, на кого попадать в плей-офф.



Как проводили в сборную? Пожелали удачи и сказали, чтобы мы вернулись голодными до побед», — цитирует Денисенко официальный сайт КХЛ.