К. Марченко: был в шоке от того, что Брагин будет в штабе СКА и сборной России

Нападающий петербурского СКА Кирилл Марченко поделился эмоциями от вызова в сборную России и прокомментировал переход в «армейский» клуб Валерия Брагина.



«Я сначала был в шоке от того, что Валерий Николаевич Брагин будет в штабе СКА и сборной России. Но в любом случае очень рад этому. Его присутствие в сборной — огромный плюс. Перед дебютом, конечно, есть волнение. Считаю, что нам дали аванс этим вызовом. Спасибо тренерам за шанс. Мы умеем играть и можем сделать результат.



Пока не знаю, будут ли разбивать нашу молодую тройку из СКА. Мне что-то подсказывает, что нет, потому что мы уже сыгрались. Посмотрим, как сложится на деле. Видно, что после молодёжного чемпионата мира нам стали доверять. Выпустить молодых игроков в одной тройке – это дорогого стоит. Мы постарались воспользоваться этим шансом в клубе. Вообще, лично от себя не ожидал такой прыти. Но мы даже не думаем о собственном результате. Просто выходим и делаем своё дело в полную силу», — цитирует Марченко официальный сайт КХЛ.