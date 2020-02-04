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Сборная России U18 взяла 23 хоккеиста на Турнир пяти наций

Сборная России U18 взяла 23 хоккеиста на Турнир пяти наций
Хоккей / Прочие 0

Юниорская сборная России U18 прибыла в Чехию, где с 5 по 8 февраля сыграет на Турнире пяти наций.

В составе сборной 23 хоккеиста.

Вратари: Ярослав Аскаров (“СКА-1946”), Егор Гуськов (“Локомотив”), Максим Моторыгин (“Динамо М”).

Защитники: Артём Грушников («Красная Армия»), Алексей Егоров (“Спартак”), Филат Зотов (“Русские Витязи”), Кирилл Кирсанов («СКА-1946»), Дмитрий Костенко (“Ладья”), Роман Романов (“Локомотив”), Шакир Мухамадуллин (“Толпар”).

Нападающие: Данил Авершин (“Спартак”), Данил Аймурзин, Александр Пашин (оба — “Толпар”), Никита Буруянов, Игнат Коханин (оба — «Динамо-СПб»), Дмитрий Злодеев, Богдан Тринеев, Даниил Лазутин (все — «Динамо М»), Дмитрий Зуган, Прохор Полтапов (оба — «Красная Армия»), Илья Рычков, Марат Хуснутдинов (оба — «СКА-1946»), Павел Тютнев (“Локо”).

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