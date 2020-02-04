Сборная России U18 взяла 23 хоккеиста на Турнир пяти наций

Юниорская сборная России U18 прибыла в Чехию, где с 5 по 8 февраля сыграет на Турнире пяти наций.
В составе сборной 23 хоккеиста.
Вратари: Ярослав Аскаров (“СКА-1946”), Егор Гуськов (“Локомотив”), Максим Моторыгин (“Динамо М”).
Защитники: Артём Грушников («Красная Армия»), Алексей Егоров (“Спартак”), Филат Зотов (“Русские Витязи”), Кирилл Кирсанов («СКА-1946»), Дмитрий Костенко (“Ладья”), Роман Романов (“Локомотив”), Шакир Мухамадуллин (“Толпар”).
Нападающие: Данил Авершин (“Спартак”), Данил Аймурзин, Александр Пашин (оба — “Толпар”), Никита Буруянов, Игнат Коханин (оба — «Динамо-СПб»), Дмитрий Злодеев, Богдан Тринеев, Даниил Лазутин (все — «Динамо М»), Дмитрий Зуган, Прохор Полтапов (оба — «Красная Армия»), Илья Рычков, Марат Хуснутдинов (оба — «СКА-1946»), Павел Тютнев (“Локо”).
- 4 февраля 2020
-
21:02
-
20:28
-
19:58
-
19:20
-
18:49
-
18:15
-
17:49
-
17:31
-
17:25
-
17:23
-
16:58
-
16:23
-
16:00
-
15:49
-
15:39
-
15:37
-
15:35
-
15:26
-
15:20
-
15:03
-
15:02
-
14:59
-
14:54
-
14:48
-
14:44
-
14:40
-
14:26
-
14:26
-
14:19
-
14:05
-
13:50
-
13:41
-
13:20
-
13:15
-
13:07