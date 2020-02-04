Нисканен: Проворов — один из сильнейших игроков «Филадельфии»

Защитник «Филадельфии Флайерз» Мэтт Нисканен поделился мнением об игре своего партнёра по команде, российского защитника Ивана Проворова.



«Проворов уже не первый год является важным игроком для „Флайерз“. Один из сильнейших хоккеистов команды. Очень хорошо, что со мной рядом выступает такой партнер», — приводит слова Нисканена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В текущем регулярном чемпионате 23-летний Проворов принял участие в 53 матчах за «Филадельфию», записав на свой счёт 26 (9+17) очков при показателе полезности "+4" и 16 минутах штрафного времени. В среднем российский защитник проводит на площадке по 25 минут за матч.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

