Форвард «Шаркс» Летунов дебютировал в НХЛ, сыграв чуть больше 10 минут в матче с «Калгари»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Шаркс» дебютный матч в НХЛ провёл нападающий Максим Летунов. Российский форвард провёл на льду 10 минут 17 секунд, за которые отметился одним броском в створ ворот и 50% выигранных вбрасываний (два из четырёх).

В нынешнем регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги 23-летний Летунов принял участие в 39 матчах за фарм-клуб, записав на свой счёт 30 (10+20) очков при показателе полезности «-15» и 10 минутах штрафного времени. Летом Летунов подписал однолетний контракт с «акулами». В системе «Шаркс» Максим проводит второй сезон. На драфте НХЛ он был выбран в 2014 году «Сент-Луис Блюз».