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Овечкин может стать вторым игроком в НХЛ по скорости достижения рубежа в 700 голов

Овечкин может стать вторым игроком в НХЛ по скорости достижения рубежа в 700 голов
Хоккей 0

После своего четвёртого хет-трика в домашней игре с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2) у Александра Овечкина появился шанс стать вторым игроком, забросившим 700 шайб в карьере за наименьшее количество матчей.
На сегодня у российского форварда 698 забитых шайб в 1137 матчах НХЛ.

Первым по этому показателю идёт легендарный Уэйн Гретцки, которому на достижение рубежа в 700 голов понадобилось 886 игр, на втором месте – Бретт Халл (1157).

Напомним, что для четвёртого хет-трика в нынешнем сезоне НХЛ Овечкину понадобилось 264 секунды. При счёте 1:2 в пользу «Лос-Анджелеса» в концовке третьего периода Овечкин забросил три шайбы в ворота Джонатана Куика и вышел на первое место в бомбардирской гонке за Морис Ришар Трофи, забив 40-ю шайбу в этом сезоне.

Овечкин обрушил новый рекорд! Четвёртый хет-трик в сезоне он сделал за 4 минуты!
11-й раз за карьеру забил 40 голов и снова стал лидером сезона по заброшенным шайбам.
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