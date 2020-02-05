Овечкин может стать вторым игроком в НХЛ по скорости достижения рубежа в 700 голов

После своего четвёртого хет-трика в домашней игре с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2) у Александра Овечкина появился шанс стать вторым игроком, забросившим 700 шайб в карьере за наименьшее количество матчей.

На сегодня у российского форварда 698 забитых шайб в 1137 матчах НХЛ.



Первым по этому показателю идёт легендарный Уэйн Гретцки, которому на достижение рубежа в 700 голов понадобилось 886 игр, на втором месте – Бретт Халл (1157).

Напомним, что для четвёртого хет-трика в нынешнем сезоне НХЛ Овечкину понадобилось 264 секунды. При счёте 1:2 в пользу «Лос-Анджелеса» в концовке третьего периода Овечкин забросил три шайбы в ворота Джонатана Куика и вышел на первое место в бомбардирской гонке за Морис Ришар Трофи, забив 40-ю шайбу в этом сезоне.